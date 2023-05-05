Федеральный объект культуры горит под Петербургом

Дом Орбели в Павлово Всеволожского района Ленобласти загорелся вечером 5 мая. На месте работают пожарные.

В сети распространяются кадры, на которых видно, как из здания вырывается пламя. Это здание, в котором жил физиолог, один из создателей эволюционной физиологии, академик Леон Орбели. Правительство Ленобласти сообщило, что пожарные выехали на место.

Коттедж был построен в 1935 году. С 1998 года на него было выдано охранное свидетельство, зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Научный городок Колтуши-Павлово также является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.