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    Федеральный объект культуры горит под Петербургом

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    2 комментария

    Дом Орбели в Павлово Всеволожского района Ленобласти загорелся вечером 5 мая. На месте работают пожарные.

    В сети распространяются кадры, на которых видно, как из здания вырывается пламя. Это здание, в котором жил физиолог, один из создателей эволюционной физиологии, академик Леон Орбели. Правительство Ленобласти сообщило, что пожарные выехали на место.

    Коттедж был построен в 1935 году. С 1998 года на него было выдано охранное свидетельство, зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

    Научный городок Колтуши-Павлово также является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Местные жители пишут, что здание было в плохом состоянии, но на нем висела табличка, возвещающая о планах на ремонт.

    © Фонтанка.Ру

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