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    Автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук взяли под стражу

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    Вторую обвиняемую в публичном оправдании терроризма спектаклем «Финист Ясный Сокол» заключили под стражу. В следственный изолятор Светлану Петрийчук определили до 4 июля.

    Решение об аресте Петрийчук принял Замоскворецкий районный суд Москвы 5 мая, сообщает MSK1.RU. Ранее та же судья Наталья Чепрасова постановила заключить под стражу режиссера Евгению Беркович.

    Обеим вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается, в том числе, на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе идеологию запрещённого в России ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.

    Постановка «Финист Ясный Сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». Одна из них — за лучшую работу драматурга. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин отметил, что спектакль высоко оценило не только театральное сообщество. Судье он зачитал релиз Томского УФСИН от 2019 года, в котором руководство воспитательной колонии №2 нахваливает молодого драматурга и пьесу, которая «произвела сильное эмоциональное впечатление».

    В ней рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций. История хорошо знакома адвокату Сергею Бадамшину. Он защищал интересы студентки Варвары Карауловой, задержанной при попытке сбежать в Сирию.

    Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».

    *ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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