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    В полуголом фотосете на могиле Михаила Горшенева в Петербурге увидели уголовное надругательство

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    Уголовное дело возбуждено после фотосессии на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Петербурге, эпатировавшей его поклонников и вдову.

    Её квалифицировали как надругательство над местами захоронения, стало известно «Фонтанке» 5 мая. Санкции первой части статьи 244 УК начинаются со штрафа до 40 тысяч рублей. Верхняя планка — три месяца ареста.

    В ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти подтвердили информацию, уточнив, что дело возбуждено по факту.

    В полицию Калининского района о противоправном заявила вдова Горшенева Ольга после того, как в Сети благодаря фанатам Горшка распространились снимки девушки с цветными волосами. Фото не менее яркие. На одной из них она на коленях на могиле — с цветами и оголёнными ягодицами. Блогерша, татуировщица, модель и предпринимательница по имени Алевтина, судя по опубликованным кадрам, чтила память рокера не в одиночестве. «Фонтанка» писала, что женщина имеет небольшое кафе в Вильнюсе.

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