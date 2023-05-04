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    Полуголая девушка устроила фотосет на могиле Михаила Горшенева. Вдова рок-музыканта заявила в полицию

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    Полиция Калининского района проводит проверку по обращению Ольги Горшеневой о противоправных действиях, совершенных на могиле ее мужа — лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 мая.

    Ранее в интернете появились фотографии, на которых девушка с цветными волосами стоит в вызывающей позе на могиле Горшенева, что на Богословском кладбище. На даме, кроме розовой искусственной шубы и трусов, больше нет одежды. По данным «Фонтанки», на снимках изображена блогерша, татуировщица, модель и предпринимательница по имени Алевтина. Девушка родом из белорусского города Барановичи. С юных лет, будучи дочерью музыканта, она привыкла эпатировать публику. Продолжительное время Алевтина жила в Петербурге, теперь же она открыла небольшое кафе в Вильнюсе.

    Когда сделаны фото на Богословском кладбище, неизвестно, в сети они распространились благодаря фанатам Горшка. Сама девушка на вопросы «Фонтанки» решила не отвечать.

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