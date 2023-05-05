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    Пандемия окончена, но коронавирус не ушел. В Минздраве напомнили о профилактике

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    Коронавирус все еще циркулирует в России, и меры профилактики остаются актуальными. Об этом 5 мая напомнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс».

    По словам министра, врачи продолжают в полном объеме оказывать помощь пациентам с коронавирусом. В числе профилактических мер Кузнецов упомянул ревакцинацию для групп риска — пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

    Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что статус пандемии коронавируса снят. Он подчеркнул, что болезнь все еще опасна и ослаблять бдительность не следует, но с вирусом теперь будут бороться наряду с другими инфекционными заболеваниями.

    По данным ВОЗ, с марта 2020 года от последствий коронавируса погибло не меньше 20 миллионов человек.

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