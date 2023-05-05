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    Итальянский историк идентифицировал мост, изображенный на фоне Моны Лизы

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    Итальянский историк Сильвано Винчети заявил, что смог идентифицировать изображенный мост на фоне Моны Лизы на картине Леонардо да Винчи. Это мост Ромито ди Латерина в провинции Ареццо. Об этом стало известно 5 мая из публикации издания The Guardian.

    Фото: theguardian.com
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    Винчети использовал исторические документы и полученные при помощи беспилотников изображения — исследователь сравнил картину и фотографии местности. Также он нашел подтверждения, что в это время Леонардо да Винчи проживал неподалеку.

    По мнению историка, изображенным мостом оказался «этрусский-римский мост Ромито».

    «Отличительная форма [реки] Арно на этом участке территории соответствует тому, что Леонардо изобразил в пейзаже слева от дворянки, изображенной на знаменитой картине», — сказал Сильвано Винчети.

    Фото: theguardian.com

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