Итальянский историк идентифицировал мост, изображенный на фоне Моны Лизы

Итальянский историк Сильвано Винчети заявил, что смог идентифицировать изображенный мост на фоне Моны Лизы на картине Леонардо да Винчи. Это мост Ромито ди Латерина в провинции Ареццо. Об этом стало известно 5 мая из публикации издания The Guardian.
Винчети использовал исторические документы и полученные при помощи беспилотников изображения — исследователь сравнил картину и фотографии местности. Также он нашел подтверждения, что в это время Леонардо да Винчи проживал неподалеку.
По мнению историка, изображенным мостом оказался «этрусский-римский мост Ромито».
«Отличительная форма [реки] Арно на этом участке территории соответствует тому, что Леонардо изобразил в пейзаже слева от дворянки, изображенной на знаменитой картине», — сказал Сильвано Винчети.