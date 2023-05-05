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    Комитет по культуре рассказал о кибератаке: уличные музыканты пытались бронировать места для выступлений с помощью ботов

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    Портал «Культура Петербурга» столкнулся с кибератакой после начала приема заявок на уличные выступления по новым правилам. Об этом 5 мая «Фонтанке» рассказал глава комитета по культуре Федор Болтин.

    1 мая в Петербурге вступил в силу закон «об уличных музыкантах». Прием заявок на согласования выступлений по новым правилам стартовал в середине апреля.

    Поскольку приоритет отдавался первой заявке, исполнители пытались резервировать самые популярные места с помощью ботов «и других сервисов, которые направляют множественные заявки одномоментно», рассказал Болтин.

    Но сервис выдержал нагрузку и сейчас работает стабильно. Свободные места на май все еще можно найти, в том числе в центре города, добавил чиновник.

    Подробнее о том, как работает новый закон об уличных выступлениях, читайте в материале «Фонтанки».

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