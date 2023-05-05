У пары самых северных в мире обезьян в Петербурге родился малыш. Ему можно выбрать имя

В Ленинградском зоопарке появилась еще одна маленькая обезьянка — на этот раз в семье японских макак. Это мальчик, которому еще не выбрали имя — и в этом могут помочь все желающие.
Ленинградский зоопарк
Видео с детенышем 5 мая публикует пресс-служба зоопарка. Он почти ни на шаг не отходит от своей мамы: «спит, ест и играет на ее руках». Это уже второй малыш макак Киото и Мии — они приехали в зоопарк из Японии в 2015 году, а в 2021 у них родился первенец Кайко.
Ровно месяц возле купольного вольера, где живет семейство, будет стоять специальный ящик, куда можно положить записку со своим вариантом имени для обезьянки. Победитель получит билеты в зоопарк — так что лучше оставить на бумажке свои контакты.
На этой неделе в зоопарке уже показывали другую юную обезьянку — игрунку, имя которой пока не раскрыли.