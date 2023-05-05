Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей «дочки»

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) закрыла корсчета всем российским банкам, кроме своей российской «дочки», Райффайзенбанка. Об этом сообщается в презентации к отчетности группы за первый квартал 2023 года, опубликованной 5 мая. Счета в иностранных банках нужны для проведения валютных операций.
«Продолжается сокращение платежного бизнеса. [Счета] всех российских банков-корреспондентов остановлены, кроме "Райффайзенбанк Россия"», — говорится в разделе, касающемся состояния бизнеса в РФ.
Группа обязуется продолжать снижение деловой активности в России и совершать сделки, которые приведут к продаже Райффайзенбанка или его выделению из состава группы. При этом отмечается, что условия для этого очень сложные: местные и международные законы, регулирующие продажу бизнеса в РФ, постоянно меняются.
Райффайзенбанк стал единственной финансовой организацией из топ-10 крупнейших банков в России по размеру активов, которой удалось не только получить прибыль по итогам 2022 года, но и приумножить ее. Чистая прибыль банка по МСФО в 2022 году выросла в 4,3 раза и составила 2 млрд евро. По РСБУ его чистая прибыль выросла в 3,6 раза, до 141 млрд рублей. Это второй результат после Сбербанка, заработавшего по итогам года 270,5 млрд рублей.
Как писали СМИ, RBI может обменять свою российскую «дочку» на европейские активы одного из госбанков — Сбера или ВТБ. В конце марта 2023-го Reuters со ссылкой на главу кредитной организации Йоханна Штробля сообщил, что австрийцы собираются продать актив или вывести его из периметра группы и ведут по этому поводу переговоры с двумя претендентами.