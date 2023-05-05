Raiffeisen Bank International закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей «дочки»

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) закрыла корсчета всем российским банкам, кроме своей российской «дочки», Райффайзенбанка. Об этом сообщается в презентации к отчетности группы за первый квартал 2023 года, опубликованной 5 мая. Счета в иностранных банках нужны для проведения валютных операций.



«Продолжается сокращение платежного бизнеса. [Счета] всех российских банков-корреспондентов остановлены, кроме "Райффайзенбанк Россия"», — говорится в разделе, касающемся состояния бизнеса в РФ.



Группа обязуется продолжать снижение деловой активности в России и совершать сделки, которые приведут к продаже Райффайзенбанка или его выделению из состава группы. При этом отмечается, что условия для этого очень сложные: местные и международные законы, регулирующие продажу бизнеса в РФ, постоянно меняются.

