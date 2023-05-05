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    На СТО в Петербурге мужчина красил машину и загорелся

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    3 комментария

    Покраска машины закончилась ожогами для мужчины в Петроградском районе.

    О ЧП в полицию, как стало известно «Фонтанке» 5 мая, сообщила соседка пострадавшего около одиннадцати вечера. Она, по предварительной информации, рассказала, что 20-летний парень вернулся с работы с волдырями на ногах. Прибывшие на место сотрудники чрезвычайных служб опросили пострадавшего. Он рассказал, что получил ожоги во время работы на СТО. Якобы он красил машину, запачкал рабочие штаны, а потом по собственной неосторожности допустил возгорание.

    Скорую при этом парень решил не вызывать, а лечить повреждения самостоятельно.

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