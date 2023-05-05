Как в Ленобласти осуществили мечту петербургских фанатов и сделали успешный клуб из «ребят с нашего двора»

Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





Прямо сейчас футбольный клуб «Ленинградец» рвется в ФНЛ (по старому — Первую лигу): команда из Ленобласти идет во главе с большим отрывом. При этом в основе играют ребята из петербургских футбольных школ. Отдел спорта «Фонтанки» — об уникальной команде, которую внезапно создали в Ленобласти.



Так совпало, что новая команда появилась в области почти одновременно с банкротством другого футбольного клуба из региона — «Тосно», успевшего на прощание выиграть Кубок России. Легендарный успех тосненской команды, у которой к тому моменту уже были огромные долги, произошел в мае 2018 года. Ровно через месяц, 9 июня, управляющий партнер владельца клуба Fort Group Максим Левченко объявил, что ФК «Тосно» прекращает существование. А буквально за неделю до этого на совещании правительства Ленобласти с участием губернатора Александра Дрозденко было принято решение о создании нового футбольного клуба «Ленинградец». Сейчас кажется, что всё это взаимосвязанные вещи, но участники тех событий говорят, что все совпадения случайны.



— Я бы вообще это никак не связывал, — заявил «Фонтанке» Игорь Левит, первый заместитель генерального директора «Группы ЛСР», генеральный директор ФК «Ленинградец». — «Тосно» был частным проектом. Мне лично та команда очень нравилась, но наш клуб объективно никакого отношения к «Тосно» не имел, как и к его распаду. «Ленинградец» был идеей губернатора по популяризации футбола в регионе. В итоге эта идея вылилась не только в создание футбольного клуба, но и в создание детско-юношеской спортивной школы «Ленинградец», которая уже достигла достаточно серьезных успехов. Я же параллельно занял должность президента Федерации футбола Ленинградской области. То есть речь шла именно о развитии футбола. У «Тосно» же не было ни воспитанников, ни местных футболистов. У нас концепция изначально была другая.



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





Игорь Левит в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что если бы не банкротство «Тосно», теоретически у Ленобласти сейчас было бы два профессиональных клуба. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения.



Изначально планировалось, что у «Ленинградца» будет десять акционеров, каждый из которых вложит по 10 млн рублей. 100 млн рублей — это приличный для Второй лиги (третий по силе дивизион российского футбола, с которого начинают свой путь все вновь созданные команды) бюджет. С такими деньгами можно сразу бороться за повышение в классе. Однако реальность оказалась другой.



По воспоминаниям Левита, несколько потенциальных акционеров сразу отпали. Осталось, по его словам, «шесть или семь», у которых было по 10 % , а остальное — у ЛСР. Впоследствии 25 % +1 акцию выкупила Ленинградская область. На сегодняшний день Ленинградская область владеет своими 25 % , три акционера примерно по 7 % , один 4 % и 51 % — у «Группы ЛСР». Также есть несколько спонсоров, в основном тоже девелоперские компании: ЦДС, Setl, «Строительный трест», Торговый дом «Петрович».



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





В итоге бюджет в первый сезон составил 75 млн вместо ожидаемых 100 млн . Это тоже приличные цифры для Второй лиги. Собрать первый состав удалось в том числе при помощи одной из лучших футбольных петербургских школ — СШОР «Зенит» (не путать с Академией футбольного клуба «Зенит»).



— Безусловно, это было сильным подспорьем для нас, — отметил Игорь Левит. — Мы благодарны директору СШОР «Зенит» Евгению Шейнину, что они нам эту помощь оказали. Совпали интересы клуба и школы на тот момент. Ведь у школы нет своего профессионального клуба, где могли бы продолжать играть их выпускники. Футбольному клубу «Зенит» они точно были не нужны — у них своя академия, да и в основном они покупают иностранцев. И тут появилась такая идея, что можно остаться в Петербурге, играть у нас. В итоге мы достаточно много ребят, с десяток наверное, оттуда взяли. А наш интерес тоже был очевиден. Мы образовались в самом конце мая, 15 июня провели первую тренировку, а там сезон уже начался в июле, то есть нам надо было за месяц команду собрать. Где взять игроков? А тут, считай, тебе дают готовую команду. Поэтому я и говорю, что интересы и наши, и школы совпали. СШОРу мы помогали и финансово в том числе, то есть это не было только «спасибо».



Возглавил команду знаменитый петербургский специалист Борис Рапопорт. Однако из-за отсутствия нужной лицензии официально он числился старшим тренером, а главным — Геннадий Бондарук. В итоге в первом сезоне «Ленинградец» занял пятое место, хотя задачи с самого начала озвучивались амбициозные.

— Разочарования не было вообще, — вспоминает Игорь Левит. — Просто руководство вообще всегда должно ставить амбициозные задачи, по крайней мере публично или в общении с игроками. И даже в тот первый сезон, головой понимая, что это нереально, мы игрокам всегда говорили: «Боремся за первое место». Тем более у нас много ребят было выходцев из СШОР «Зенит», и они на тот момент в своём возрасте были чемпионами России. В общем, команда была боевая, но понятно было, что сразу выиграть не получится. Даже несмотря на то, что мы пару взрослых игроков пригласили, но такой коллектив не может победить в чемпионате. Поэтому мы были довольны пятым местом. А вот потом, спустя пару сезонов, пятое место вызывало уже некое недовольство, да.



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





Свой второй сезон команда вновь завершила на пятом месте, и Рапопорта сменил Денис Бушуев, большую часть карьеры отыгравший в Германии и там же начинавший свой тренерский путь. Но не пошло и у него: команда вновь стала пятой, хотя руководство уже осознанно ставило задачу занять первую строчку, чтобы добиться выхода в Первую лигу.

— Перед началом сезона мы тщательно изучили наших соперников буквально посоставно: смотрели на бюджеты, на материально-техническую базу и поняли, что мы можем бороться за победу, — объяснил Игорь Левит. — Поэтому очередное пятое место точно тогда стало разочарованием.



По итогам того сезона Левит отмечал, что на итоговый результат повлияло в том числе большое количество молодежи в составе. Стало понятно, что надо усиливаться более опытными игроками, становиться более взрослой командой. В итоге сейчас средний возраст команды существенно вырос. Кроме того, в клуб пригласили нового главного тренера, одно имя которого должно внушать игрокам безмерное уважение: команду возглавил Сергей Кирьяков — легенда российского футбола. В тренерском деле он тоже не был новичком. В сезоне 2016/17 он возглавлял клуб Российской премьер-лиги «Арсенал» из Тулы и впервые в истории команды помог тулякам сохранить место в РПЛ с одним из самых скромных бюджетов. Однако его заслуги не оценили и контракт продлевать не стали. В работе возникла пауза в несколько лет. Вернуться к активной деятельности помог случай. Так получилось, что Кирьяков в 2012 году с семьей переехал в Петербург.



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





— Мы переехали из Москвы в большей степени из-за детей, — рассказал Кирьяков. — Мы жили за городом, и поблизости не нашлось мест в детских садах, а я не хотел вставать в шесть утра, садиться за руль и из-за детей колесить до Москвы и обратно. А жена у меня из Питера, где эту проблему удалось быстро решить. В итоге мы в 2012 году переехали сюда с концами.

По словам Кирьякова, под конец своей карьеры он уже понимал, что станет тренером. Первые шаги делал в Германии, где до этого играл. Там же получал лицензию. Экзамены принимали бывшие соперники, против кого Кирьяков еще недавно играл. В частности, двукратный чемпион Германии Дитер Айльтс. По словам Игоря Левита, при выборе Кирьякова на пост главного тренера помимо его огромного опыта был важным фактор, что он много лет живет в Петербурге и знает местный футбол.



— Регион для него небезразличен, мы его считаем ленинградцем, — отметил Игорь Левит. — Он ведет активную футбольную жизнь, до сих пор играет за ветеранов в городских соревнованиях. В общем, он очень неплохо знал, что и как здесь происходит. Плюс у него был профессиональный опыт, лицензия, он тренировал и команды Премьер-лиги, юношеские и молодежную сборную России, у него был готовый тренерский штаб. Мы встретились с ним, поговорили. Он рассказал про свои взгляды на футбол, на то, чего бы хотел добиться. Он сразу сказал, что хочет выигрывать во Второй лиге. А у нас тоже задача была выигрывать, и поэтому мы друг другу подошли, и я очень доволен тем, что он пришёл.



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





В первый сезон при Кирьякове чудес не случилось. Прогресс был, пусть и небольшой: команда до конца боролась за первую строчку, но не хватило совсем немного. Итог — третье место и первые в истории команды бронзовые медали.

— «Ленинградец» изначально формировался из своих воспитанников, это знаменитая питерская футбольная школа, — отметил Кирьяков. — Видно было, что они сильнее, чем в других командах. Я посмотрел несколько матчей, и у меня сразу сложилось мнение, что если правильно построить работу, правильно развивать этих игроков, то можно с ними добиться хорошего результата. Можно было это сделать уже и в прошлом сезоне, но мы недостаточно были готовы, чтобы решать такие задачи с ходу. Это я и обозначил руководству. Рад, что меня правильно поняли. У нас сложились очень хорошие отношения с Игорем Михайловичем Левитом. Мы всё время общаемся, обсуждаем какие-то моменты, в том числе нефутбольные. Естественно, он интересуется моим мнением по тем или иным ситуациям и проблемам. Можно сказать, что мы работаем в унисон. В итоге эта совместная работа сейчас приносит плоды. Плюс важный фактор, что я дома. Вы правильно назвали меня петербуржцем. Я дома, никуда не надо ехать, семья под боком, дети растут. В общем-то, как-то всё удачно сложилось. Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, чтобы и дальше всё так же продвигалось.



В 2022 году произошло еще одно знаменательное событие для «Ленинградца». Клуб перебрался со стадиона в Рощино на легендарный «Петровский» в Петербурге.

— Конечно, я считаю, что мы должны играть в Ленинградской области, — признается Игорь Левит. — В Рощино очень хорошее поле (его специально построили к чемпионату мира — 2018 для тренировок сборной Хорватии. — Прим. ред.), и мы там провели много матчей, но там, к сожалению, очень маленький стадион. Ленобласть имеет массу плюсов: чудесный регион, огромный по площади, с прекрасной природой, но в этом и его минус. Играя в Ленобласти, мы понимали, что отсекаем от себя прямо большой пласт любителей футбола, в том числе из Петербурга. В итоге родилась идея играть на «Петровском». После переезда «Зенита» на «Газпром Арену» стадион никем не был задействован. Плюс хорошее поле и дух петербургского футбола. Поэтому мы переговорили с губернаторами Ленинградской области и Петербурга, и они нас полностью поддержали.



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





Сезон 2022/23 пока складывается для команды очень удачно. «Ленинградец» идет на первом месте с отрывом в десять очков. По словам Левита, по итогам чемпионата по бюджету должны уложиться в 130 млн рублей. До конца сезона осталось 7 матчей . Четыре победы в них гарантируют первое место вне зависимости от результатов соперника. И это не выглядит фантастическим результатом. 15 апреля «Ленинградец» играл против главного конкурента — «Текстильщика» из Иваново, чье руководство также рассчитывало на повышение в классе в этом сезоне. По меркам ФНЛ-2 это был матч с приставкой «топ». В итоге со счетом 1:0 выиграл «Ленинградец», в очередной раз подтвердив свои притязания на титул.



Та игра многим запомнилась также появлением на трибуне народного артиста России Николая Баскова. Шею певца покрывал шарф «Ленинградца».

— На самом деле мы с ним хорошие знакомые, и генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов давно дружит с Николаем, — объяснил появление неожиданного болельщика на трибуне Игорь Левит. — Месяц назад пригласили его на игру, и вот он приехал. Николай получил от матча огромное удовольствие. После матча даже зашли в раздевалку к ребятам, и он там тепло их поздравил с победой. Мне кажется, это был очень интересный для него и для нас опыт.

«А что будет после того, как вы выйдете в ФНЛ?» — спрашиваем мы у Игоря Левита. «Сложный вопрос», — отвечает он. Вопрос возник не на пустом месте. Расходы текущего лидера ФНЛ, «Балтики» из Калининграда, составляют 650 млн рублей. 20 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, выступая с отчётом за 2022 год перед депутатами регионального ЗакСа, заявил, что хотел бы видеть «Ленинградец» на верхних строчках различных турниров. И сразу же оговорился: «Кроме Высшей лиги». А спикер ЗакСа Сергей Бебенин подтвердил: «Дороговато». В ФНЛ есть команды с бюджетом, который сопоставим с нынешними финансовыми возможностями «Ленинградца», но такие команды в основном находятся в вечной борьбе за сохранение места.



Фото: официальный сайт ФК «Ленинградец» Поделиться Поделиться





— Команды идут разными путями, мы тоже смотрим на это, — отметил Левит. — Некоторые резко меняют состав. Понятно, что мы не будем ставить задачу тут же в следующий сезон пытаться выйти в Премьер-лигу. Наверное, и амбиций таких нет, и подкрепляющего бюджета нет. Ну и самое главное: мне очень нравится тот коллектив, который есть на сегодняшний момент в команде. У нас были спарринги, и где-то мы пересекались с командами ФНЛ. Мне кажется, что мы абсолютно на уровне с ними. Ну, может, если не пяти первых команд, но всей остальной ФНЛ точно. Поэтому мне будет очень интересно посмотреть на «Ленинградец» на уровне ФНЛ, если всё сложится. Так что будем играть, будем представлять Ленинградскую область. А о Премьер-лиге мы пока даже не мечтаем. Ну слушайте, надо же объективно смотреть на вещи, да? Что такое Премьер-лига? Там бьются между собой «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и…



— ЛСР не в этой лиге?

— Нет, не в этой лиге, да и не нужно. Нет, на Премьер-лигу, наверное, пока нет амбиций.

Сергей Кирьяков при этом отметил, что под ФНЛ всё равно придется усиливать состав.

— Я бы сейчас не стал делать какие-то выводы, говорить, на сколько процентов изменится наш состав, но понятно, что усиления в любом случае будут, — подчеркнул главный тренер. — При этом наверняка будет пожелание делать ставку на своих, на питерских ребят. Вот это всё мы будем учитывать. Ну в любом случае после сезона сядем, всё это обсудим. Скажем так, зная заинтересованность и амбиции своего руководителя, я думаю, по мере возможности всё это будет решаться положительно.

Говоря про питерских ребят, Кирьяков не лукавит. В разных лигах от Петербурга играют «Звезда», «Ядро», «Динамо СПб», тот же «Зенит». Но, как это ни парадоксально, именно в «Ленинградце» самая большая концентрация петербургских воспитанников в основном составе.



— Никита Розманов, Егор Смирнов, Игорь Дмитриев, Сергей Николаев и многие другие перешли в наш клуб из СШОР «Зенит», — отмечает Левит. — Некоторые из ребят первого состава всё ещё с нами — это Владислав Шепелев и Руслан Казаков. Была еще группа игроков из первого состава, с которыми мы расстались накануне этого сезона. Есть в команде ребята и из других петербургских и областных футбольных школ: «Коломяги», академии «Зенит», «Автово», СШ «Ленинградец». Мы просто для себя избрали сразу вот эту концепцию, что мы играем со своими, местными ребятами. Известный в Европе тренд local team — вот мы примерно такое попытались устроить здесь. Так что, если петербургским любителям футбола не хватает «ребят с нашего двора», приходите на «Ленинградец».

Остается добавить, что Fan ID на матчах ФНЛ не нужен.



Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

