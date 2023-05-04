Небогатым российским регионам разрешили не помогать новым территориям. Но их губернаторы настояли

Власти трех российских субъектов на Дальнем Востоке сами решили, что будут оказывать поддержку новым регионам, хотя им можно было этого не делать. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в программе «Полный контакт».
«Самое интересное, что мы оставили три территории: самые небогатые и небольшие. Это Еврейская автономная область, Чукотка и Забайкалье. Сказали, что им пока не надо. Все губернаторы выразили категорический протест такому решению и сказали, что они будут помогать», — сказал он.
По его словам, сейчас восемь регионов шефствуют над новыми территориями, в этом году подключатся еще три, о которых было сказано выше. Они помогают восстанавливать Донецкую Народную Республику.
2 мая Трутнев заявил, что Забайкальский край вместе с Бурятией приступит к восстановлению Старобешевского района ДНР. Чукотка вместе с Камчатским краем будет восстанавливать Светлодарск и ПГТ Мироновский. Еврейская автономная область совместно с Амурской областью начнет помогать Амвросиевскому району ДНР.
«Фонтанка» рассказывала, что в Мариуполе, восстанавливать который помогает Петербург, 2 мая запустили трамвайное движение. По видеосвязи за этим наблюдали Владимир Путин и Александр Беглов.