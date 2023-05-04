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    Небогатым российским регионам разрешили не помогать новым территориям. Но их губернаторы настояли

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    Власти трех российских субъектов на Дальнем Востоке сами решили, что будут оказывать поддержку новым регионам, хотя им можно было этого не делать. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в программе «Полный контакт».

    «Самое интересное, что мы оставили три территории: самые небогатые и небольшие. Это Еврейская автономная область, Чукотка и Забайкалье. Сказали, что им пока не надо. Все губернаторы выразили категорический протест такому решению и сказали, что они будут помогать», — сказал он.

    По его словам, сейчас восемь регионов шефствуют над новыми территориями, в этом году подключатся еще три, о которых было сказано выше. Они помогают восстанавливать Донецкую Народную Республику.

    2 мая Трутнев заявил, что Забайкальский край вместе с Бурятией приступит к восстановлению Старобешевского района ДНР. Чукотка вместе с Камчатским краем будет восстанавливать Светлодарск и ПГТ Мироновский. Еврейская автономная область совместно с Амурской областью начнет помогать Амвросиевскому району ДНР.

    «Фонтанка» рассказывала, что в Мариуполе, восстанавливать который помогает Петербург, 2 мая запустили трамвайное движение. По видеосвязи за этим наблюдали Владимир Путин и Александр Беглов.

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