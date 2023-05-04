Небогатым российским регионам разрешили не помогать новым территориям. Но их губернаторы настояли

Власти трех российских субъектов на Дальнем Востоке сами решили, что будут оказывать поддержку новым регионам, хотя им можно было этого не делать. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в программе «Полный контакт».



«Самое интересное, что мы оставили три территории: самые небогатые и небольшие. Это Еврейская автономная область, Чукотка и Забайкалье. Сказали, что им пока не надо. Все губернаторы выразили категорический протест такому решению и сказали, что они будут помогать», — сказал он.

