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    Путин по видеосвязи принял участие в возобновлении трамвайного движения в Мариуполе. Рядом с ним сидел Беглов

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    Владимир Путин принял участие в совещании по случаю запуска трамвайного движения в Мариуполе. Прямую трансляцию показали российские телеканалы 2 мая.

    Фото: кадр из видео / kremlin.ru
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    «Предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года», — цитирует Кремль Путина.

    Во время совещания рядом с президентом за одним столом сидел губернатор Петербурга Александр Беглов, а по видеотрансляции вместе с ветеранами о выполненных работах в Мариуполе Путину доложил вице-губернатор Валерий Пикалев.

    Также о большой роли Петербурга в восстановлении города сообщил президенту Денис Пушилин. В числе прочего он отметил, что Петербург помог региону с восстановлением зоопарка, где уже родилось двое тигрят.

    Фото: кадр из видео / kremlin.ru

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    Владимир ПутинТрамвайное движениеМариупольАлександр Беглов
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