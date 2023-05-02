Путин по видеосвязи принял участие в возобновлении трамвайного движения в Мариуполе. Рядом с ним сидел Беглов

Владимир Путин принял участие в совещании по случаю запуска трамвайного движения в Мариуполе. Прямую трансляцию показали российские телеканалы 2 мая.

«Предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года», — цитирует Кремль Путина.

Во время совещания рядом с президентом за одним столом сидел губернатор Петербурга Александр Беглов, а по видеотрансляции вместе с ветеранами о выполненных работах в Мариуполе Путину доложил вице-губернатор Валерий Пикалев.



Также о большой роли Петербурга в восстановлении города сообщил президенту Денис Пушилин. В числе прочего он отметил, что Петербург помог региону с восстановлением зоопарка, где уже родилось двое тигрят.

