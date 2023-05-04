Почему так дорого? Что происходит с рыбным рынком в России и ждать ли перемен

За первый квартал 2023 года общий объем ввезенной в Россию рыбы вырос на 25 тысяч тонн. При этом процесс трансформации и прироста импорта идет крайне неравномерно, из-за санкций вместо позвоночных хордовых селедок через границу хлынули потоки моллюсков и членистоногих. Даже экзотические каракатицы в петербургских супермаркетах теперь оказываются дешевле лосося. «Фонтанка» разбиралась в особенностях рыбного рынка и рассказывает обо всем подробно в карточках.
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