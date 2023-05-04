Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия сокращает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, передает слова вице-премьера Александра Новака ТАСС 4 мая.



«Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти», — добавил он. Мониторинг будет вестись по независимым источникам. Ранее Новак не называл период, от которого нужно вести отсчет уровня сокращения, поясняя, что этот вопрос нужно уточнить.

Сообщения СМИ о росте экспорта российской нефти по итогам мониторинга морских отгрузок Новак назвал спекуляциями — журналисты, по его словам, не учитывали «существенное сокращение» трубопроводных поставок в ЕС — «более чем на две трети». К примеру, Bloomberg сообщил, что поставки российского сырья за последнюю неделю марта превысили 4 млн баррелей в сутки — по подсчетам агентства, это самая большая отгрузка за семь лет.