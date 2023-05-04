Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия сокращает добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года, передает слова вице-премьера Александра Новака ТАСС 4 мая.
«Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти», — добавил он. Мониторинг будет вестись по независимым источникам. Ранее Новак не называл период, от которого нужно вести отсчет уровня сокращения, поясняя, что этот вопрос нужно уточнить.
Сообщения СМИ о росте экспорта российской нефти по итогам мониторинга морских отгрузок Новак назвал спекуляциями — журналисты, по его словам, не учитывали «существенное сокращение» трубопроводных поставок в ЕС — «более чем на две трети». К примеру, Bloomberg сообщил, что поставки российского сырья за последнюю неделю марта превысили 4 млн баррелей в сутки — по подсчетам агентства, это самая большая отгрузка за семь лет.
Сокращение трубопроводных поставок удалось компенсировать лишь частично за счет морского экспорта, подчеркнул Александр Новак.
Вчера цена на североморскую нефть Brent снизилась 3 мая до минимума с середины марта 2023 года, опустившись ниже отметки в 73 доллара за баррель. На фоне новостей о сокращении добычи стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,16% — до 73,17 доллара за баррель. По данным Московской биржи, цены на 12:38 по московскому времени выросли до 76,05 доллара.
О том, что Россия с марта добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня января, объявили в феврале. В начале апреля Александр Новак заявил о том, что сокращение добычи нефти в России продлено до конца года. Механизм, по мнению правительства, должен восстановить баланс спроса и предложения и поддержать цены на фоне санкций. О добровольном сокращении добычи до конца 2023 года объявили также Алжир, Казахстан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.