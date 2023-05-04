Откопать сердце, закопать цветок. Стали известны подробности «ритуала» на Вавиловых, который проводила мать-кукушка против мужских измен

Сразу две жительницы Калининского района позвонили в полицию с рассказом о странных действиях, которые совершает на клумбе женщина в платке. Одна сообщила о том, что она вырывает насаждения, вторая — что закапывает ребенка. Обе оказались неправы.

Наряд к дому 4, корпус 1 по улице Вавиловых вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 4 мая. Почти сразу полицейским стало понятно, что женщине на клумбе нужна специализированная помощь.

В Петербург вместе с 45-летним мужем она переехала в 2018 году. В Кыргызстане у бывшей свекрови остались шестеро детей от первого брака: пять мальчиков в возрасте от 4 до 12 лет и 5-летняя девочка.

Её личность быстро установили — в психиатрическую больницу увезли 37-летнюю уроженку Кыргызстана, ныне гражданку РФ. Её шестимесячную дочь пока определили в детскую больницу.

Женщина сообщила врачам, что на клумбе она проводила ритуал для того, чтобы муж перестал ей изменять: нужно было выкопать сердце и посадить цветок. Но приезд наряда нарушил стройность магии.



Её муж, который работает на стройке в Кировском районе, сообщил в полиции, что в 2020 году женщина выбегала на улицу, вела себя неадекватно и её на некоторое время поместили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. В последнее время после рождения ребенка она перестала принимать лекарства и её поведение снова стало странным.

