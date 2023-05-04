    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, зап

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.31eur87.58

    Откопать сердце, закопать цветок. Стали известны подробности «ритуала» на Вавиловых, который проводила мать-кукушка против мужских измен

    4675
    10 комментариев

    Сразу две жительницы Калининского района позвонили в полицию с рассказом о странных действиях, которые совершает на клумбе женщина в платке. Одна сообщила о том, что она вырывает насаждения, вторая — что закапывает ребенка. Обе оказались неправы.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Наряд к дому 4, корпус 1 по улице Вавиловых вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 4 мая. Почти сразу полицейским стало понятно, что женщине на клумбе нужна специализированная помощь.

    Её личность быстро установили — в психиатрическую больницу увезли 37-летнюю уроженку Кыргызстана, ныне гражданку РФ. Её шестимесячную дочь пока определили в детскую больницу.

    В Петербург вместе с 45-летним мужем она переехала в 2018 году. В Кыргызстане у бывшей свекрови остались шестеро детей от первого брака: пять мальчиков в возрасте от 4 до 12 лет и 5-летняя девочка.

    Женщина сообщила врачам, что на клумбе она проводила ритуал для того, чтобы муж перестал ей изменять: нужно было выкопать сердце и посадить цветок. Но приезд наряда нарушил стройность магии.

    Её муж, который работает на стройке в Кировском районе, сообщил в полиции, что в 2020 году женщина выбегала на улицу, вела себя неадекватно и её на некоторое время поместили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. В последнее время после рождения ребенка она перестала принимать лекарства и её поведение снова стало странным.

    Прокуратура Калининского района проверила условия жизни семьи и выяснила, что в комнате, которую занимала семья, антисанитария: вещи разбросаны, бегают тараканы. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    Гость04 Мая 2023 в 14:16
    Ставка съиграла!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close