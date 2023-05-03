На Вавиловых полиция прервала «ритуал» с младенцем и корнем. Расстроенную мать увезли в больницу

Неожиданный «откат» за приворотную магию настиг жительницу Калининского района Петербурга. Возвращать любовь она готовилась так, что кому-то привиделось приготовление к расправе.



Полицейским 3 мая пришлось разбираться с нетрадиционной попыткой наладить семейные отношения, стало известно «Фонтанке». Беспокойство у звонившего вызвало поведение женщины на улице Вавиловых, которая как будто собиралась раскапывать яму.

Судя по всему, раньше за благоустройством клумб ее не замечали и, глядя на ребенка на руках, предположили худшее.