Продажи легковых машин в России за год выросли почти втрое

В апреле 2023 года на российском авторынке продали 75 622 новых легковых автомобиля. Это в 2,7 раза больше, чем было реализовано годом ранее.
Самой продаваемой маркой автомобилей в России остается LADA. В апреле ее доля на рынке составила 33%, что на 10% больше показателей апреля 2022 года, сообщает 4 мая аналитическое агентство «Автостат». За минувший месяц в России было продано 25 288 новых легковых «Лад». Второе место занимает китайский бренд Chery, сохранивший лидерство среди иномарок. Его продажи в апреле составили 9263 машины. За ним следуют еще две китайские марки: Geely с продажами в 7108 машин и Haval, реализовавший 6829 автомобилей. А замыкает пятерку корейская KIA, продажи которой составили 3433 автомобиля.
В топ-10 самых продаваемых автомобильных марок все, кроме Hyundai, показывают рост. Самый большой рывок у китайского Changan — в 15,5 раз. Это связано с низкой базой апреля 2022 года, отмечают эксперты. Продажи «Хёндэ» же снизились на 4,5%.
Среди моделей с большим отрывом лидирует LADA Granta. В «АвтоВАЗе» отметили, что модель установила абсолютный рекорд продаж с момента своего запуска. Ее рыночная доля в апреле составила 24,25%. В ближайших преследователях оказались китайские автомобили и отечественная LADA Niva Travel. Кроссовер Geely Coolray за месяц разошелся тиражом в 4154 машины (менее 6% рынка). При этом его продажи выросли в 17 раз. «Ниву» купили в количестве 3777 штук. Замыкают пятерку кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 4 PRO, продажи которых составили 3528 и 3447 машин соответственно.
Всего же за четыре месяца 2023 года в России продали 246 914 новых легковых автомобилей. Это на 15,4% меньше, чем за тот же период 2022 года. Положительную динамику за этот промежуток показывают отечественная LADA и китайские производители, а корейские Kia и Hyundai и японская Toyota заметно просели.