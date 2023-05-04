Продажи легковых машин в России за год выросли почти втрое

В апреле 2023 года на российском авторынке продали 75 622 новых легковых автомобиля. Это в 2,7 раза больше, чем было реализовано годом ранее.



Самой продаваемой маркой автомобилей в России остается LADA. В апреле ее доля на рынке составила 33%, что на 10% больше показателей апреля 2022 года, сообщает 4 мая аналитическое агентство «Автостат». За минувший месяц в России было продано 25 288 новых легковых «Лад». Второе место занимает китайский бренд Chery, сохранивший лидерство среди иномарок. Его продажи в апреле составили 9263 машины. За ним следуют еще две китайские марки: Geely с продажами в 7108 машин и Haval, реализовавший 6829 автомобилей. А замыкает пятерку корейская KIA, продажи которой составили 3433 автомобиля.