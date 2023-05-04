Кусать так кусать. В России почти на треть вырос спрос на вакцину от клещевого энцефалита

В России вырос спрос на вакцину от клещевого энцефалита — и очень заметно, на 28 %. Данные за первые четыре месяца 2023 года приводят «Ведомости» со ссылкой на холдинг «Нацимбио», в который входит производитель вакцины НПО «Микроген».



В первом квартале года было произведено 1,64 млн доз. Специалисты отмечают, что из-за более раннего, чем обычно, всплеска активности клещей спрос «в некоторых регионах» превысил имеющиеся объемы. В каких регионах — не уточняется.



По информации Роспотребнадзора, в 2023 году в целом по России из-за укусов клещей к врачам обратилось почти 22 тысячи человек. В Ленинградской области уже к 19 апреля было зарегистрировано 49 пострадавших от укусов клещей, 17 из них — дети. Первый случай зафиксирован седьмого апреля — клеща сняли с ребёнка в Кингисеппском районе. Это довольно раннее начало активности паразитов, отмечают эксперты. А впереди вторые майские праздники, массовый выезд на природу, что значит — пострадавших может быть намного больше.

