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    Кусать так кусать. В России почти на треть вырос спрос на вакцину от клещевого энцефалита

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    В России вырос спрос на вакцину от клещевого энцефалита — и очень заметно, на 28 %. Данные за первые четыре месяца 2023 года приводят «Ведомости» со ссылкой на холдинг «Нацимбио», в который входит производитель вакцины НПО «Микроген».

    В первом квартале года было произведено 1,64 млн доз. Специалисты отмечают, что из-за более раннего, чем обычно, всплеска активности клещей спрос «в некоторых регионах» превысил имеющиеся объемы. В каких регионах — не уточняется.

    По информации Роспотребнадзора, в 2023 году в целом по России из-за укусов клещей к врачам обратилось почти 22 тысячи человек. В Ленинградской области уже к 19 апреля было зарегистрировано 49 пострадавших от укусов клещей, 17 из них — дети. Первый случай зафиксирован седьмого апреля — клеща сняли с ребёнка в Кингисеппском районе. Это довольно раннее начало активности паразитов, отмечают эксперты. А впереди вторые майские праздники, массовый выезд на природу, что значит — пострадавших может быть намного больше.

    Медики выделяют ещё одну неприятную тенденцию — гораздо чаще, чем вирус энцефалита, клещи в этом году заражены боррелиями. Это бактерии, которые вызывают болезнь Лайма, или боррелиоз. Против них вакцины не существует. Если вас укусит зараженный клещ, вы в любом случае заболеете. Единственный шанс вылечить боррелиоз полностью и не страдать потом от приступов всю жизнь — обратиться к врачу на самой ранней стадии.

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