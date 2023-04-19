В Ленобласти за две недели почти 50 человек принесли врачам опасных кровососов

Проснувшиеся клещи атакуют в Ленинградской области. Счёт укушенных подбирается к полусотне, массовое присасывание ещё впереди.
Статистику на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации Ленобласти 19 апреля, приводит глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк. По данным ведомства, всего в области зарегистрировано 49 пострадавших от укусов клещей, 17 из них — дети. Первый случай зафиксирован седьмого апреля — переносчика болезни сняли с ребёнка в Кингисеппском районе.
За прошлую неделю кровососы атаковали семерых, в выходные к медикам обратились почти сорок человек. При этом массового присасывания и роста числа пострадавших в управлении ждут в мае.
В Роспотребнадзоре добавляют, что сделать прививку перед летним сезоном ещё не поздно.
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