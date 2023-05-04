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    Сложности с удаленкой. Российские IT-компании просят упростить прием на работу иностранцев

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    Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность самим оплачивать возвращение в страну сотрудников, уехавших после начала боевых действий на Украине. Об этом 4 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Также имеет смысл снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно, считает президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

    Речь, в том числе, о том, что таким специалистам нужно получить разрешение на работу, а эта процедура занимает определенное время. При условии правильной подачи документов на это может уйти два месяца, отмечает HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова. Кроме того, если иностранный сотрудник имеет статус высококвалифицированного специалиста, то компания обязана ежеквартально сдавать отчетность об уровне его дохода, который не должен быть ниже определенной суммы.

    Разрешение на работу нужно получить, оформив рабочую визу и прилетев в РФ, но его могут аннулировать, если сотрудник не находится в стране более 180 дней. Компаниям, имеющим представительства в других странах, привлекать иностранных работников проще, признаёт директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин. При этом он сомневается, что спрос на иностранцев будет высоким — у них выше требования по зарплате и условиям труда, чем у россиян.

    Впрочем, в Минцифры рассказали «Ъ», что в России и так действуют меры поддержки IT-кадров, в том числе иностранных. В министерстве упомянули упрощенную процедуру трудоустройства и добавили, что не получали обращений о дополнительном упрощении приема на удаленную работу иностранных сотрудников.

    Ранее сообщалось, что иностранным IT-специалистам действительно упростили трудоустройство и получение вида на жительство в РФ. Согласно правилам, они могут заключать договор с аккредитованными компаниями, не получая патента или разрешения на работу.

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