Сложности с удаленкой. Российские IT-компании просят упростить прием на работу иностранцев

Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность самим оплачивать возвращение в страну сотрудников, уехавших после начала боевых действий на Украине. Об этом 4 мая сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Также имеет смысл снижать барьеры для найма иностранных сотрудников удаленно, считает президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Речь, в том числе, о том, что таким специалистам нужно получить разрешение на работу, а эта процедура занимает определенное время. При условии правильной подачи документов на это может уйти два месяца, отмечает HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова. Кроме того, если иностранный сотрудник имеет статус высококвалифицированного специалиста, то компания обязана ежеквартально сдавать отчетность об уровне его дохода, который не должен быть ниже определенной суммы.

