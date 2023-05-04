Трое школьников из Петербурга подозреваются в попытке разбоя на 4,5 тысячи долларов

Неожиданно юными оказались подозреваемые в попытке разбоя на парковке ТРК «Невский» в Петербурге. На прошлой неделе там под угрозой применения оружия у мужчины едва не отняли 4,5 тысячи долларов. И вот на днях фигуранты были задержаны. Все они из одной школы. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 мая.



Инцидент произошел 29 апреля. Вечером на проспекте Большевиков 53-летний житель города встретился с неизвестным, чтобы продать 4,5 тысячи долларов. Во время сделки к ним подошел еще один молодой человек и, угрожая пистолетом, потребовал у заявителя отдать деньги. Но мужчина не испугался и отказал, после чего двое сбежали. Потерпевший обратился в полицию, где возбудили уголовное дело о разбое.

