Фильм «Вызов» собрал в прокате миллиард. До «Холопа» пока далеко, но уже не «Горько!»

Первый в мире художественный фильм, снятый в космосе (пусть и только частично), стал 20-й картиной, преодолевшей отечественном прокате порог в миллиард рублей. Отметки «Вызов» достиг поздним вечером 3 мая, — судя по сообщению профильного издания «Бюллетень кинопрокатчика». В цифру входят данные с предпродаж на выходные.



Лента Клима Шипенко стала второй для этого режиссера, шагнувшей через этот символический барьер: ранее он снял коммерчески успешную картину «Холоп», заработавшую в прокате 3 миллиарда. «Вызов» в своем поступательном движении медленнее: если «Холоп» добрался до первого миллиарда за 10 дней, «Вызову» потребовалось 13.

