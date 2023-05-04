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    Кино

    Фильм «Вызов» собрал в прокате миллиард. До «Холопа» пока далеко, но уже не «Горько!»

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    Первый в мире художественный фильм, снятый в космосе (пусть и только частично), стал 20-й картиной, преодолевшей отечественном прокате порог в миллиард рублей. Отметки «Вызов» достиг поздним вечером 3 мая, — судя по сообщению профильного издания «Бюллетень кинопрокатчика». В цифру входят данные с предпродаж на выходные.

    Лента Клима Шипенко стала второй для этого режиссера, шагнувшей через этот символический барьер: ранее он снял коммерчески успешную картину «Холоп», заработавшую в прокате 3 миллиарда. «Вызов» в своем поступательном движении медленнее: если «Холоп» добрался до первого миллиарда за 10 дней, «Вызову» потребовалось 13.

    Однако обеим картинам, конечно, далеко до предыдущего фильма-миллиардника — «Чебурашки» (6,7 миллиарда).

    Бюджет фильма «Вызов» составил, по словам создателей, около миллиарда рублей.

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