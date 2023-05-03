Рэпер Loqiemean отменил концерты в России. Об этом же просила Мизулина

Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) отменил свой тур по России, который должен был состояться в мае. Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.



«К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами (многим известный Поздняков и др.)”, — написал рэпер.

В этой же публикации Худяков уточнил, что никогда не переводил донаты ВСУ, не переезжал из России после 24 февраля 2022 года и не пропагандировал ЛГБТ, потому что он «семейный человек», а рекомендовать может только то, чем «живет сам».