Рэпер Loqiemean отменил концерты в России. Об этом же просила Мизулина

Рэпер Loqiemean (Роман Худяков) отменил свой тур по России, который должен был состояться в мае. Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.
«К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами (многим известный Поздняков и др.)”, — написал рэпер.
В этой же публикации Худяков уточнил, что никогда не переводил донаты ВСУ, не переезжал из России после 24 февраля 2022 года и не пропагандировал ЛГБТ, потому что он «семейный человек», а рекомендовать может только то, чем «живет сам».
Ранее Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила генпрокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой запретить концерты Loqiemean. Авторы письма уверены, что концерты рэпера «грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей». Отдельно Мизулина отметила, что музыкант высказался против боевых действий на территории Украины.