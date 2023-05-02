Мизулина просит прокуратуру отменить концерты рэпера Loqiemean из-за его высказываний про СВО

Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила генпрокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой запретить концерты рэпера Loqiemean (Роман Худяков). На май у него намечен тур по стране, в конце месяца он должен добраться до Петербурга.
Копию письма Краснову Мизулина вечером 2 мая публикует в своем телеграм-канале. В тексте сказано, что на горячую линию Лиги регулярно поступают жалобы на Loqiemean от обеспокоенных родителей. Авторы письма уверены, что концерты рэпера «грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей».
Мизулина отмечает, что музыкант высказался против военной операции на территории Украины. С 8 мая у рэпера запланировано больше 10 концертов в российских городах, от Сибири до Петербурга 28 мая.
«Тур рэпера Loqiemean по России начали отменять. По информации СМИ пропали афиши в Москве, Самаре и Тюмени. Но не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — написала Мизулина.
Ранее Мизулина по аналогичному поводу интересовалась творчеством SKALLY MILANO. Рэпер извинился и обещал исправиться, а глава Лиги пообещала дать ему шанс.