    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.96eur87.66

    Мизулина просит прокуратуру отменить концерты рэпера Loqiemean из-за его высказываний про СВО

    735
    17 комментариев

    Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила генпрокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой запретить концерты рэпера Loqiemean (Роман Худяков). На май у него намечен тур по стране, в конце месяца он должен добраться до Петербурга.

    Копию письма Краснову Мизулина вечером 2 мая публикует в своем телеграм-канале. В тексте сказано, что на горячую линию Лиги регулярно поступают жалобы на Loqiemean от обеспокоенных родителей. Авторы письма уверены, что концерты рэпера «грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей».

    Мизулина отмечает, что музыкант высказался против военной операции на территории Украины. С 8 мая у рэпера запланировано больше 10 концертов в российских городах, от Сибири до Петербурга 28 мая.

    «Тур рэпера Loqiemean по России начали отменять. По информации СМИ пропали афиши в Москве, Самаре и Тюмени. Но не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — написала Мизулина.

    Ранее Мизулина по аналогичному поводу интересовалась творчеством SKALLY MILANO. Рэпер извинился и обещал исправиться, а глава Лиги пообещала дать ему шанс.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close