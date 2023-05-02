Мизулина просит прокуратуру отменить концерты рэпера Loqiemean из-за его высказываний про СВО

Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной направила генпрокурору России Игорю Краснову письмо с просьбой запретить концерты рэпера Loqiemean (Роман Худяков). На май у него намечен тур по стране, в конце месяца он должен добраться до Петербурга.

Копию письма Краснову Мизулина вечером 2 мая публикует в своем телеграм-канале. В тексте сказано, что на горячую линию Лиги регулярно поступают жалобы на Loqiemean от обеспокоенных родителей. Авторы письма уверены, что концерты рэпера «грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей».