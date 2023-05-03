«Балтийский завод» возглавил выпускник Политеха

Новым генеральным директором АО «Балтийский завод» назначили Юрия Гордиенкова. Его кандидатуру 3 мая утвердил совет директоров завода и согласовала Объединенная судостроительная корпорация, в состав которой входит предприятие. На посту он сменит Андрея Бузинова, с 27 апреля исполнявшего обязанности гендиректора на временной основе.
От Юрия Гордиенкова в ОСК ждут технической модернизации «Балтийского завода», увеличения объемов производства и повышения производительности труда. В ближайшие пять лет ему предстоит перевести предприятие «на современные методы крупноблочного строительства».
Юрий Гордиенков — выпускник Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, бизнес-образование получил в Межотраслевом институте повышения квалификации и подготовки кадров при Петербургском университете экономики и финансов. Путь от мастера смены до директорского кресла он прошел на ПАО «Ижорские заводы», руководил предприятием «ОМЗ-спецсталь».
Балтийский завод основан в 1856 году. Важнейшее направление — гражданское судостроение, возрождение отечественного ледокольного флота, выпускает изделия судовой энергетики и машиностроения, поставляет цветное и чёрное литье. За 160 лет на заводе построили порядка 600 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов.
Сейчас на Балтзаводе строят третий и четвертый ледоколы серии «Якутия», который должен быть сдан до конца 2024 года, и «Чукотка», его планируют сдать до конца 2026 года. Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути. Контракт на строительство пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 был подписан в начале февраля.