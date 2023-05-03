«Балтийский завод» возглавил выпускник Политеха

Новым генеральным директором АО «Балтийский завод» назначили Юрия Гордиенкова. Его кандидатуру 3 мая утвердил совет директоров завода и согласовала Объединенная судостроительная корпорация, в состав которой входит предприятие. На посту он сменит Андрея Бузинова, с 27 апреля исполнявшего обязанности гендиректора на временной основе.



От Юрия Гордиенкова в ОСК ждут технической модернизации «Балтийского завода», увеличения объемов производства и повышения производительности труда. В ближайшие пять лет ему предстоит перевести предприятие «на современные методы крупноблочного строительства».

