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    «Будь прост, будь прям — никаких премудростей». В первом трейлере новой «Дюны» Пол Атрейдес сильно рискует

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    На YouTube канале Warner Bros. Pictures вышел первый трейлер второй части фильма «Дюна». И в нем показано, как Пол Атрейдес справляется со сложной задачкой — оседлать гигантского червя.

    «В тенях Арракиса скрыто много тайн», — звучит голос, предрекающий большие сюрпризы героям. Зрители слышат о гибели дома Атрейдесов, борьбе за власть и за свободу.

    Юный Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), который в этой части фильма действует в кадре на пару с Чани (Зендея), готовится с своеобразному «посвящению» — он должен вызвать и оседлать гигантского червя. Перед этим он получает советы: «Не пытайся произвести впечатление: будь прост, будь прям — никаких премудростей». «Никаких премудростей», — повторяет он уже после окончания рискованной «поездки» по пустыне. Поверив в него, Атрейдеса приветствует народ фрименов. Но все не так просто.

    Автор: Warner Bros. Pictures/YouTube

    «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и гибелью знакомой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он» — говорится в описании трейлера.

    Продолжение фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева выйдет в кинотеатрах мира 3 ноября.

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