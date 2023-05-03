«Будь прост, будь прям — никаких премудростей». В первом трейлере новой «Дюны» Пол Атрейдес сильно рискует

На YouTube канале Warner Bros. Pictures вышел первый трейлер второй части фильма «Дюна». И в нем показано, как Пол Атрейдес справляется со сложной задачкой — оседлать гигантского червя.



«В тенях Арракиса скрыто много тайн», — звучит голос, предрекающий большие сюрпризы героям. Зрители слышат о гибели дома Атрейдесов, борьбе за власть и за свободу.



Юный Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), который в этой части фильма действует в кадре на пару с Чани (Зендея), готовится с своеобразному «посвящению» — он должен вызвать и оседлать гигантского червя. Перед этим он получает советы: «Не пытайся произвести впечатление: будь прост, будь прям — никаких премудростей». «Никаких премудростей», — повторяет он уже после окончания рискованной «поездки» по пустыне. Поверив в него, Атрейдеса приветствует народ фрименов. Но все не так просто.

