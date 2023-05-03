Выпускник — не крепостной. В Госдуме не видят смысла в принудительном распределении выпускников вузов

Автор инициативы о принудительном распределении и обязательной трехлетней отработке для выпускников бюджетных отделений вузов — Госсовет Республики Татарстан. Проект закона готов и передан на рассмотрение в Совет законодателей. Однако в нижней палате российского парламента подчеркивают — это не означает начала работы над проектом. Глава профильного комитета назвал казанское предложение «радикальным», а также «едва ли правильным и своевременным».

Депутат Думы Алексей Нечаев отметил, что система обязательного распределения студентов-бюджетников «может звучать привлекательно, но на практике она губительна и нереализуема». По его мнению, такие изменения приведут к потере мотивации у студентов. «Понятно, что большинство будет делать вид, что работает, а работодатели — что платят. Потёмкинская экономика — совсем незавидная перспектива», — уверен парламентарий. Правильным решением он видит льготы и стимулы. Сенатор Андрей Клишас поддержал коллегу и заявил, что для выпускников и работодателей нужны только экономические стимулы.

Многие причастные к высшей школе считают, что предложение Татарстана, будь оно принято в оригинальной редакции, открыло бы невероятно широкие возможности для коррупции. «Фонтанка» писала об этом. В проекте, например, предусмотрена возможность все-таки не ехать после выпуска в глушь — но для этого нужно получить справку в специальной комиссии. Дальше ничего объяснять не надо.



Звучали также опасения, что подобные меры могут привести к созданию так называемой «потёмкинской экономики». Это когда молодой специалист, против воли отправленный в дальний посёлок, делает вид, что работает. А работодатель делает вид, что платит.

