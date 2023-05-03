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    Выпускник — не крепостной. В Госдуме не видят смысла в принудительном распределении выпускников вузов

    17 комментариев

    В Госдуме высказались против обязательного распределения выпускников после вузов, сообщает 3 мая «Интерфакс». Председатель думского комитета по науке Сергей Кабышев оценил идею фактически как вредную.

    Автор инициативы о принудительном распределении и обязательной трехлетней отработке для выпускников бюджетных отделений вузов — Госсовет Республики Татарстан. Проект закона готов и передан на рассмотрение в Совет законодателей. Однако в нижней палате российского парламента подчеркивают — это не означает начала работы над проектом. Глава профильного комитета назвал казанское предложение «радикальным», а также «едва ли правильным и своевременным».

    «Попытки директивно-командным образом решать сложные системные проблемы занятости бесперспективны», — сказал Сергей Кабышев.

    Депутат Думы Алексей Нечаев отметил, что система обязательного распределения студентов-бюджетников «может звучать привлекательно, но на практике она губительна и нереализуема». По его мнению, такие изменения приведут к потере мотивации у студентов. «Понятно, что большинство будет делать вид, что работает, а работодатели — что платят. Потёмкинская экономика — совсем незавидная перспектива», — уверен парламентарий. Правильным решением он видит льготы и стимулы. Сенатор Андрей Клишас поддержал коллегу и заявил, что для выпускников и работодателей нужны только экономические стимулы.

    Многие причастные к высшей школе считают, что предложение Татарстана, будь оно принято в оригинальной редакции, открыло бы невероятно широкие возможности для коррупции. «Фонтанка» писала об этом. В проекте, например, предусмотрена возможность все-таки не ехать после выпуска в глушь — но для этого нужно получить справку в специальной комиссии. Дальше ничего объяснять не надо.

    Звучали также опасения, что подобные меры могут привести к созданию так называемой «потёмкинской экономики». Это когда молодой специалист, против воли отправленный в дальний посёлок, делает вид, что работает. А работодатель делает вид, что платит.

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    Комментарии 17

    Zdobsi03 Мая 2023 в 20:04
    Прикреплять-это идея хорошая. Таким образом специалисты будут востребованы.
    Когда я заканчивал ВУЗ у нас висело обьявление-одно. Крупное предприятие, в московской области. Ну я позвонил. В итоге-нацдите себе сами квартиру, за свой счёт снимайте жильё, платить будут недостаточно, чтоб снимать даже там жильё. Ну и естественно вопрос-предприятие было не готово. А так предприятие будет знать, что приедут выпускники и озаботится с жильем и адаптацией. И гарантированно молодые специалисты придут. Вот только предприятия, принимающие таких молодых специалистов, должны им организовать хоть какие-то минимальные условия для проживания, адаптации и работы. И необязательно это будет Санкт-Петербург. Хотя "целевеки" и так были. Предприятия оплачивали им обучение, а они также обязаны были 3 года минимум отработать. Зато повышаются шансы, что человек по специальности останется работать. Да, хватит учить специалистов "вникуда".
    +3−3
    Блейк03 Мая 2023 в 19:57
    Они не крепостные? А почему тогда меня в 18 лет забрали в армию, я видите ли должен Родине долг отдать. А что я такого у неё брал, что меня туда забрали, при этом добавили полгода и вместо 1,5 лет я служил 2 года, да ещё и в Чечню отправляли, как крепостных, без разрешения? Сейчас мы там люди с боевым опытом, которым скоро по 50 лет будет. Мой товарищ в Чечне получил пару орденов и сейчас уже получил "Орден Мужества" и медаль "За Отвагу", это за полгода на Украине. В армию, отдавать какой-то святой долг- это святая обязанность, а отработать вложенные государством деньги в обучение, у нас не крепостное право. При этом орём, что специалистов нет на нужные предприятия, поскольку выпускники валят на другие места, типа менеджеров по продажам электроники. Вот пусть тоже долг Родине отдают, как и солдаты срочной службы, типа альтернативная служба в армии.
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