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    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Над Крымом сбили два ударных беспилотника

    4 комментария

    Два ударных беспилотника сбили на Крымом системы ПВО. Об этом 3 мая сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

    Сам Сергей Аксенов добавил, что системы противовоздушной обороны отработали на юго-востоке полуострова. Повреждений и пострадавших нет.

    Сегодня стало известно, что в Москве запретили полеты беспилотников. Спустя некоторое время в пресс-службе президента РФ сообщили, что этой ночью на Кремль была совершена атака украинских БПЛА, которую сочли покушением на Владимира Путина.

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