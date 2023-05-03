Над Крымом сбили два ударных беспилотника

Два ударных беспилотника сбили на Крымом системы ПВО. Об этом 3 мая сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.
Сам Сергей Аксенов добавил, что системы противовоздушной обороны отработали на юго-востоке полуострова. Повреждений и пострадавших нет.
Сегодня стало известно, что в Москве запретили полеты беспилотников. Спустя некоторое время в пресс-службе президента РФ сообщили, что этой ночью на Кремль была совершена атака украинских БПЛА, которую сочли покушением на Владимира Путина.