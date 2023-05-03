В петербургской школе установили мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем в боях под Харьковом

Доску с портретом Астахина разметили в холле школы. 2 мая ученики возложили к ней цветы и почтили память погибшего минутой молчания. «Пусть подвиг Георгия Астахина станет для всех нам нравственным уроком, уроком долга и чести», — отмечается в группе 133-й школы во «ВКонтакте».

В 133-й школе Красногвардейского района состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выпускника Георгия Астахина, погибшего в ходе боевых действий на Украине.

Георгий Астахин родился в Новой Ладоге. 133-ю школу он окончил в 2018 году, затем пошёл учиться в Волховский многопрофильный техникум по специальности «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». С 2022 года служил по контакту. Астахин погиб 29 марта под Харьковом.



«В детстве любил играть в войнушку, мечтал о военной карьере. Георгий до конца исполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Представлен к награде Орден Мужества посмертно», — писал в своём телеграм-канале глава Волховского района Алексей Брицун.

