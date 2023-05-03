    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-з

    765мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Боевые действия

    В петербургской школе установили мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем в боях под Харьковом

    В 133-й школе Красногвардейского района состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выпускника Георгия Астахина, погибшего в ходе боевых действий на Украине.

    Доску с портретом Астахина разметили в холле школы. 2 мая ученики возложили к ней цветы и почтили память погибшего минутой молчания. «Пусть подвиг Георгия Астахина станет для всех нам нравственным уроком, уроком долга и чести», — отмечается в группе 133-й школы во «ВКонтакте».

    ПоделитьсяПоделиться

    Георгий Астахин родился в Новой Ладоге. 133-ю школу он окончил в 2018 году, затем пошёл учиться в Волховский многопрофильный техникум по специальности «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава». С 2022 года служил по контакту. Астахин погиб 29 марта под Харьковом.

    «В детстве любил играть в войнушку, мечтал о военной карьере. Георгий до конца исполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Представлен к награде Орден Мужества посмертно», — писал в своём телеграм-канале глава Волховского района Алексей Брицун.

    Ранее лицею № 369 присвоили имя Героя Российской Федерации Александра Жихарева, который погиб под Харьковом в феврале 2022 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close