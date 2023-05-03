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    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Charlie Parker With Strings

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    Выдающийся американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля «бибоп» Чарли Паркер в сопровождении классической струнной группы.

    среда джаза

    «Фонтанка.ру»

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