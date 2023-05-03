Среда джаза с Давидом Голощекиным: Charlie Parker With Strings

Поделиться
Выдающийся американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля «бибоп» Чарли Паркер в сопровождении классической струнной группы.
среда джаза
«Фонтанка.ру»
Сейчас
+7˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 3
5 м/с, зап
762мм
62%
Пробки
4/10
Выдающийся американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля «бибоп» Чарли Паркер в сопровождении классической струнной группы.
«Фонтанка.ру»
22 февраля 2023, 12:10
28 декабря 2022, 14:27
08 февраля 2023, 12:18
23 ноября 2022, 12:10
08 марта 2023, 12:10
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.