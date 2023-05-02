Суд приговорил бывшего полковника Росгвардии к шести годам колонии за фейки про российскую армию

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уже бывшего полковника Росгвардии Валерия Котовича к колонии общего режима. О его словах про российскую армию начальству рассказали коллеги.

О решении суда 2 мая пишет «Коммерсантъ». Помимо шестилетнего срока, Котовича лишили звания и запретили три года после освобождения работать на госслужбе.

Котович родился на Украине, служил во внутренних войсках на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство, с 2020 года работал в ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии», где возглавлял отдел закупок.

