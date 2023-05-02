    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.96eur87.66

    Суд приговорил бывшего полковника Росгвардии к шести годам колонии за фейки про российскую армию

    2125
    20 комментариев

    Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уже бывшего полковника Росгвардии Валерия Котовича к колонии общего режима. О его словах про российскую армию начальству рассказали коллеги.

    О решении суда 2 мая пишет «Коммерсантъ». Помимо шестилетнего срока, Котовича лишили звания и запретили три года после освобождения работать на госслужбе.

    Котович родился на Украине, служил во внутренних войсках на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство, с 2020 года работал в ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии», где возглавлял отдел закупок.

    После начала СВО у него испортились отношения с коллегами и родственниками. Два свидетеля по делу рассказали суду, что знали о его негативных высказываниях в адрес российских вооруженных сил, но сами ничего подобного не слышали.

    Котович не признал вину, защита обжаловала решение, так как не видит в материалах дела состав преступления.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    Гость02 Мая 2023 в 22:00
    Родился на Вукраине.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close