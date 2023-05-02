Осматривали машины и снимали отпечатки. В Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению аниматоров

В Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом 2 мая сообщает портал 93.RU.

По данным источника, предположительно, подозреваемого остановили на Тургеневском мосту. Очевидцы рассказали, что день назад полицейские проверяли там автомобили. С некоторых снимали отпечатки пальцев.

Предварительно известно, что задержанный успел за короткое время побывать в Краснодаре, Горячем Ключе и Туапсе. Его нашли на въезде в столицу Краснодарского края. По данным ряда источников, мужчина отказался давать показания. Ранее он якобы состоял в банде, которая нападала на жителей края.