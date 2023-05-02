Осматривали машины и снимали отпечатки. В Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению аниматоров

В Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению
По данным источника, предположительно, подозреваемого остановили на Тургеневском мосту. Очевидцы рассказали, что день назад полицейские проверяли там автомобили. С некоторых снимали отпечатки пальцев.
Предварительно известно, что задержанный успел за короткое время побывать в Краснодаре, Горячем Ключе и Туапсе. Его нашли на въезде в столицу Краснодарского края. По данным ряда источников, мужчина отказался давать показания. Ранее он якобы состоял в банде, которая нападала на жителей края.
«Фонтанка» писала, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о прогрессе в расследовании исчезновения аниматоров. Установлено, что