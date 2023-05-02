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    Осматривали машины и снимали отпечатки. В Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению аниматоров

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    В Краснодаре задержали мужчину, который может быть причастен к исчезновению 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом 2 мая сообщает портал 93.RU.

    По данным источника, предположительно, подозреваемого остановили на Тургеневском мосту. Очевидцы рассказали, что день назад полицейские проверяли там автомобили. С некоторых снимали отпечатки пальцев.

    Предварительно известно, что задержанный успел за короткое время побывать в Краснодаре, Горячем Ключе и Туапсе. Его нашли на въезде в столицу Краснодарского края. По данным ряда источников, мужчина отказался давать показания. Ранее он якобы состоял в банде, которая нападала на жителей края.

    «Фонтанка» писала, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о прогрессе в расследовании исчезновения аниматоров. Установлено, что 37-летний житель Краснодарского края и его 19-летняя коллега возвращались домой после проведенного мероприятия. Они ехали в Усть-Лабинск и перестали выходить на связь в ночь на 29 апреля. По словам супруги пропавшего Кирилла, он успел рассказать о пробитом колесе и молодых людях, которые будто бы попали в аналогичную ситуацию и предложили помочь. Машина попала в объективы камер в три часа ночи, затем были зафиксированы подозрительные операции по карте. Впоследствии «Хёндэ», на котором возвращались мужчина и девушка, нашли сгоревшим. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек из корыстных побуждений.

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