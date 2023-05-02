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    Слишком четкий инструктаж. Подробности инцидента на рейсе Чита — Москва, из-за которого лайнер остался на земле

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    Авиакомпания S7 Airlines раскрыла подробности инцидента 2 мая на рейсе S7 3046 Чита — Москва. Вылет задержала пожилая женщина, которая открыла дверь аварийного выхода. К счастью, лайнер был ещё на земле и не начал движение. Однако в небо поднимать самолёт после разгерметизации салона не стали. Пассажирам пришлось ждать несколько часов.

    Аэробус А320 должен был вылететь в столицу в 09:40 по местному времени (03:40 мск), рассказали в компании. Пассажиры были в салоне, стюардессы начали инструктаж. Рассказывали и о том, как открыть аварийные выходы в случае экстремальной ситуации. Одна из пассажирок почему-то восприняла это как прямое указание к действию.

    «Несмотря на просьбы других пассажиров и замечания экипажа, пассажирка не остановилась и открыла дверь, после чего сработала автоматическая система и был выпущен надувной трап. Пассажирка была доставлена в отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

    В Читу был вызван резервный борт из Новосибирска. Во время ожидания пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

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