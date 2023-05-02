Слишком четкий инструктаж. Подробности инцидента на рейсе Чита — Москва, из-за которого лайнер остался на земле

Авиакомпания S7 Airlines раскрыла подробности инцидента 2 мая на рейсе S7 3046 Чита — Москва. Вылет задержала пожилая женщина, которая открыла дверь аварийного выхода. К счастью, лайнер был ещё на земле и не начал движение. Однако в небо поднимать самолёт после разгерметизации салона не стали. Пассажирам пришлось ждать несколько часов.



Аэробус А320 должен был вылететь в столицу в 09:40 по местному времени (03:40 мск), рассказали в компании. Пассажиры были в салоне, стюардессы начали инструктаж. Рассказывали и о том, как открыть аварийные выходы в случае экстремальной ситуации. Одна из пассажирок почему-то восприняла это как прямое указание к действию.