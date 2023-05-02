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    Пожилая женщина сорвала полёт из Читы в Москву, открыв люк аварийного выхода

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    Пассажирам рейса из Читы в Москву пришлось отложить полет на несколько часов из-за пожилой женщины, которая ухитрилась открыть люк аварийного выхода из самолета во время посадки на борт. Об этом 2 мая корреспонденту «Чита.Ру» рассказал один из путешествующих.

    По словам пассажира, после инцидента всех высадили и ожидают прибытия техника. Сотрудник аэропорта уточнил порталу, что речь идет о рейсе 3046 авиакомпании S7. Аэробус А320 должен был вылететь в Москву в 09:40 по местному времени (03:40 мск).

    Пассажиры рейса сообщают, что полет выполнит уже другой борт, который ждут из Новосибирска. Вылет, по их словам, перенесен на 16:00 (10:00 мск).

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