    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, южн

    756мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.51eur88.37

    В Красную книгу России добавят больше сотни растений, которым грозит исчезновение

    334
    2 комментария

    На грани исчезновения в России оказались 165 видов растений, мхов, водорослей и грибов. Другие виды пора из Красной книги выписывать.

    О состоянии российской флоры Владимиру Путину на совещании 2 мая доложил министр природных ресурсов Александр Козлов, пишет Ассоциация туроператоров. Был поднят вопрос о том, что Красная книга растений России не обновлялась с 2018 года. С тех пор некоторые растения восстановили свое присутствие в природе, другие же, наоборот, почти исчезли. По словам министра, 102 вида растений можно вычеркивать, при этом под угрозой оказались 165 видов.

    В обновленной Красной книге, перевыпуск которой состоится в этом году, будет 739 видов растений. Согласно проекту приказа, который был опубликован в конце марта, в ней нет видов растений с нулевой категорией статуса редкости — ее присваивают вероятно исчезнувшим видам.

    Среди тех растений, спасать которые надо срочно (категория I), есть Лук трехфутовый, Женьшень настоящий, Пижма Акинфиева, Прострел весенний и обыкновенный, Стригула самшитовая и другие. Полностью список можно посмотреть здесь.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость02 Мая 2023 в 18:43
    Жаль, что так поздно...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close