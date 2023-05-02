В Красную книгу России добавят больше сотни растений, которым грозит исчезновение

На грани исчезновения в России оказались 165 видов растений, мхов, водорослей и грибов. Другие виды пора из Красной книги выписывать.

О состоянии российской флоры Владимиру Путину на совещании 2 мая доложил министр природных ресурсов Александр Козлов, пишет Ассоциация туроператоров. Был поднят вопрос о том, что Красная книга растений России не обновлялась с 2018 года. С тех пор некоторые растения восстановили свое присутствие в природе, другие же, наоборот, почти исчезли. По словам министра, 102 вида растений можно вычеркивать, при этом под угрозой оказались 165 видов.