Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти по делу о взяточничестве

Приморский райсуд Петербурга продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину, которого обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Он останется под арестом еще ровно два месяца.



Москвин и защитник возражали и просили о более мягкой мере пресечения, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие же указывало, что дело особо сложное, поэтому предварительное следствие пока завершить невозможно. Нужно еще проверить, причастен ли Москвин к другим коррупционным преступлениям, допросить некоторых должностных лиц и оценить их действия и бездействие.