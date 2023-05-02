Суд продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти по делу о взяточничестве

Приморский райсуд Петербурга продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину, которого обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Он останется под арестом еще ровно два месяца.
Москвин и защитник возражали и просили о более мягкой мере пресечения, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие же указывало, что дело особо сложное, поэтому предварительное следствие пока завершить невозможно. Нужно еще проверить, причастен ли Москвин к другим коррупционным преступлениям, допросить некоторых должностных лиц и оценить их действия и бездействие.
Также следствие отметило, что Москвин знаком с большинством свидетелей по делу и вообще имеет широкие связи среди не только госслужащих, но и сотрудников правоохранительных и надзорных органов, а также представителей коммерческих структур.
По делу о взятке Москвина арестовали в начале марта. Следствие полагает, что он, являясь зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ, а также председателем наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО», с 2017 по 2021 год получил 8,5 млн рублей.
За это Москвин якобы должен был покровительствовать гендиректору «Дирекции» Даниилу Федичеву. Затем Москвина обвинили и в злоупотреблении полномочиями — он якобы знал о заниженной стоимости долей «Дирекции» в уставном капитале дочернего ООО и одобрил сделки по отчуждению 95% и 5% долей в уставном капитале юрлица в пользу нужных аффилированных лиц. В результате «Дирекция» лишилась почти 24 миллионов рублей.