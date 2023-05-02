Петербуржец не смог отсудить у ФСБ деньги за запрет выезда из страны после объявления мобилизации

Мужчина пытался отсудить у Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области деньги за то, что осенью его не выпустили из страны в связи с законом о мобилизации. Ленинский райсуд ему отказал.
Истец просил признать действия управления незаконными и взыскать чуть больше 50 тысяч рублей за судебные расходы, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города. Он заявил, что 10 октября 2022 года его не пустили на рейс в Пулково и вручили уведомление об ограничении права на выезд из страны. Это мужчина посчитал незаконным — заявил, что перед поездкой был в военкомате и убедился, что никаких мер в его отношении не принято.
В материалах дела было указано, что инициатором ограничения выступил военкомат. Согласно ответу Генштаба ВС РФ и данным военкомата, 28 сентября 2022-го в Пограничную службу ФСБ поступили списки для ограничения выезда из страны, где был и истец. Через месяц, 26 октября, запрет сняли.
Суд отметил, что Пограничное управление не было инициатором запрета на выезд — просто выполняло обязанности. Истцу отказали.