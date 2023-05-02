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    Петербуржец не смог отсудить у ФСБ деньги за запрет выезда из страны после объявления мобилизации

    1867
    3 комментария

    Мужчина пытался отсудить у Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области деньги за то, что осенью его не выпустили из страны в связи с законом о мобилизации. Ленинский райсуд ему отказал.

    Истец просил признать действия управления незаконными и взыскать чуть больше 50 тысяч рублей за судебные расходы, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города. Он заявил, что 10 октября 2022 года его не пустили на рейс в Пулково и вручили уведомление об ограничении права на выезд из страны. Это мужчина посчитал незаконным — заявил, что перед поездкой был в военкомате и убедился, что никаких мер в его отношении не принято.

    В материалах дела было указано, что инициатором ограничения выступил военкомат. Согласно ответу Генштаба ВС РФ и данным военкомата, 28 сентября 2022-го в Пограничную службу ФСБ поступили списки для ограничения выезда из страны, где был и истец. Через месяц, 26 октября, запрет сняли.

    Суд отметил, что Пограничное управление не было инициатором запрета на выезд — просто выполняло обязанности. Истцу отказали.

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    Комментарии 3

    Гость02 Мая 2023 в 17:06
    Служи барину!
    +0−0
    Гость02 Мая 2023 в 16:53
    Крепостные.
    +0−1
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