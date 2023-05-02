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    В Госдуму внесли проект закона о запрете на недвижимость за границей. Начали с президента

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    В Госдуму внесен проект закона о запрете чиновникам, депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Законопроект за авторством фракции ЛДПР опубликован в базе парламента днем 2 мая.

    Из сопроводительных документов следует: ещё в январе 2020 года Владимир Путин предложил запретить лицам, занимающим должности, «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны», иметь гражданство иностранных государств и банковские счета в таких государствах. Соответствующие изменения в законы внесли. Но в ЛДПР считают — теперь этого мало. Ведь осталось право владеть заграничной недвижимостью.

    «В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально, как никогда», — говорят авторы инициативы в пояснительной записке. Актуальность поясняется далее: «Агрессия коллективного Запада продолжает только усиливаться».

    По замыслу авторов, запрет должен коснуться следующих категорий:

    • президента Российской Федерации;
    • премьер-министра;
    • федеральных министров;
    • судей;
    • депутатов Госдумы;
    • сенаторов;
    • представителей региональных властей.

    Запретить владение недвижимостью в недружественных странах предлагают также тем, кто занимает «отдельные должности государственной гражданской службы». Например, в прокуратуре, Следственном комитете, МВД, ФСБ, Службе внешней разведки и таможне. Также в списке Центральный банк и Счетная палата. И это не полный перечень.

    Законопроект в данный момент зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.

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