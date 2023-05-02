В Госдуму внесли проект закона о запрете на недвижимость за границей. Начали с президента

В Госдуму внесен проект закона о запрете чиновникам, депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Законопроект за авторством фракции ЛДПР опубликован в базе парламента днем 2 мая.



Из сопроводительных документов следует: ещё в январе 2020 года Владимир Путин предложил запретить лицам, занимающим должности, «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны», иметь гражданство иностранных государств и банковские счета в таких государствах. Соответствующие изменения в законы внесли. Но в ЛДПР считают — теперь этого мало. Ведь осталось право владеть заграничной недвижимостью.