В Госдуму внесли проект закона о запрете на недвижимость за границей. Начали с президента

В Госдуму внесен проект закона о запрете чиновникам, депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Законопроект за авторством фракции ЛДПР опубликован в базе парламента днем 2 мая.
Из сопроводительных документов следует: ещё в январе 2020 года Владимир Путин предложил запретить лицам, занимающим должности, «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны», иметь гражданство иностранных государств и банковские счета в таких государствах. Соответствующие изменения в законы внесли. Но в ЛДПР считают — теперь этого мало. Ведь осталось право владеть заграничной недвижимостью.
«В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально, как никогда», — говорят авторы инициативы в пояснительной записке. Актуальность поясняется далее: «Агрессия коллективного Запада продолжает только усиливаться».
По замыслу авторов, запрет должен коснуться следующих категорий:
- президента Российской Федерации;
- премьер-министра;
- федеральных министров;
- судей;
- депутатов Госдумы;
- сенаторов;
- представителей региональных властей.
Запретить владение недвижимостью в недружественных странах предлагают также тем, кто занимает «отдельные должности государственной гражданской службы». Например, в прокуратуре, Следственном комитете, МВД, ФСБ, Службе внешней разведки и таможне. Также в списке Центральный банк и Счетная палата. И это не полный перечень.
Законопроект в данный момент зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.