Ели с пола сушки. Отец детей-вундеркиндов Тепляков опубликовал видео и вызвал общественный гнев

Многодетный отец Евгений Тепляков, который стал известен благодаря дочери-вундеркинду Алисе, завел YouTube канал и начал делиться роликами из жизни. Один из них вызвал общественный гнев. Под гнетом комментаторов Тепляков удалил видео, однако интернет-пользователи все равно попросили проверить его. Одной из пожаловавшихся стала жительница Петербурга. Накануне она позвонила по номеру 112 и рассказала об увиденном.



Ролик был опубликован на канале Теплякова, который называется «Учимся с Алисой». В нем он делал распаковку сумки с продуктами. В середине видео он достал пакет с дешевыми сушками, которые очень любит вся его семья. Он открыл упаковку и со словами «Дети, давайте ав-ав-ав-ав, ешьте сушки» положил пакет на пол. Хлебобулочные изделия тут же разлетелись по полу, и дети начали их собирать. Стоит отметить, что Тепляков рекомендовал им не есть сушки с пола. Впрочем, судя по всему, они не послушались.

