Истек срок давности. Суд в Петербурге освободил Валерия Израйлита от преследования по части дел

Смольнинский райсуд Петербурга прекратил производство по некоторым делам против бизнесмена Валерия Израйлита. Речь о мошенничестве в крупном размере и о легализации средств.



По этим делам истек срок давности, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города. О прекращении производства ходатайствовал сам Израйлит.

При этом, по данным 47news, в производстве остаются еще два дела о выводе средств. По одному срок давности истек, по другому — истекает в октябре. Израйлит остается под домашним арестом.