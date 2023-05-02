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    Истек срок давности. Суд в Петербурге освободил Валерия Израйлита от преследования по части дел

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    Смольнинский райсуд Петербурга прекратил производство по некоторым делам против бизнесмена Валерия Израйлита. Речь о мошенничестве в крупном размере и о легализации средств.

    По этим делам истек срок давности, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов города. О прекращении производства ходатайствовал сам Израйлит.

    При этом, по данным 47news, в производстве остаются еще два дела о выводе средств. По одному срок давности истек, по другому — истекает в октябре. Израйлит остается под домашним арестом.

    В феврале Израйлиту отказали в иске о защите чести и достоинства, который он подавал к МТУ Росимущества в СПб и ЛО. Он просил признать не соответствующими действительности сведения из письма управления ФСБ.

    Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в легализации преступных доходов и хищениях денежных средств, которые были выделены на строительство порта Усть-Луга. Общий ущерб оценили в 202 миллиона рублей, а «Транснефть» дополнительно подала гражданский иск на 3,4 миллиарда рублей. В качестве доказательств ФСБ, которая вела дело, использовала специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Более трех лет бизнесмен провел под следствием в камере. В марте 2020 года суд изменил меру пресечения на домашний арест. После его вновь попытались отправить в СИЗО, но ничего не вышло.

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