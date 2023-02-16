Интерпол и контроль иностранных компаний. Израйлиту отказано в иске о защите чести и достоинства

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Валерия Израйлита к МТУ Росимущества в СПб и ЛО о защите чести, достоинства и деловой репутации. Израйлит просил признать сведения из письма УФСБ не соответствующими действительности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, о приобщении письма в ноябре 2019 года ходатайствовал представитель ответчика в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. В документе, по словам бизнесмена, говорилось о том, что с 2014 года в Австрии расследуется уголовное дело в отношении него. Также в письме было сказано, что бизнесмен якобы является единственным акционером иностранной компании «ПрогрессГруп Фаундэйшен». Израйлит просил обязать ответчика опровергнуть эту информацию и взыскать с него 99 копеек морального вреда.



Суд указал, что на том судебном заседании действительно МТУ Росимущества ходатайствовало о приобщении ответа на запрос из УФСБ по СПб и ЛО. Однако Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в приобщении отказал. Несмотря на это, ходатайство было заявлено в открытом судебном заседании, а значит распространение сведений всё же произошло. Суд указал, что УФСБ по СПб и ЛО ссылается на Интерпол Австрии. По его сведениям, в 2014 году в отношении Израйлита и его племянницы было возбуждено дело об отмывании денег. Но в письме не утверждается, что бизнесмен всё еще является подозреваемым. В сведениях о том, что Израйлит является единственным акционером «ПрогрессГруп Фаундэйшен», а также о том, что он контролирует иностранные компании, суд не увидел порочности, а поскольку лицо, распространившее эти сведения, установлено, заявленные истцом сведения не подлежат признанию не соответствующими действительности безотносительно к их порочности.

