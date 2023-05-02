Утренние автобусы от закрытой «Василеостровской» к другим станциям метро станут ходить чаще

Комитет по транспорту усилит три автобусных маршрута от станции «Василеостровская» до ближайших станций метро в утренние часы. Сама «Василеостровская» с сегодняшнего дня и до начала осени будет закрываться на вход по утрам.
Автобус № 6 до станции метро «Приморская» теперь будет ходить утром каждые 7 минут, сообщает 2 мая пресс-служба ведомства. Интервал в движении автобуса
Напомним, что со 2 мая по 17 сентября станция метро «Василеостровская» будет работать с ограничениями. Там начался плановый ремонт двух эскалаторов. С 8:00 до 10:30 в будние дни вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:00 до 20:00 — ограничен. До «Спортивной» и «Приморской» ходят 13 наземных маршрутов: 11 автобусов (