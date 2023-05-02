Утренние автобусы от закрытой «Василеостровской» к другим станциям метро станут ходить чаще

Комитет по транспорту усилит три автобусных маршрута от станции «Василеостровская» до ближайших станций метро в утренние часы. Сама «Василеостровская» с сегодняшнего дня и до начала осени будет закрываться на вход по утрам.



Автобус № 6 до станции метро «Приморская» теперь будет ходить утром каждые 7 минут, сообщает 2 мая пресс-служба ведомства. Интервал в движении автобуса № 100 до «Приморской» сократится до 11 минут. На маршруте № 1 , следующем до метро «Спортивная», интервал составит 13 минут.