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    Утренние автобусы от закрытой «Василеостровской» к другим станциям метро станут ходить чаще

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    Комитет по транспорту усилит три автобусных маршрута от станции «Василеостровская» до ближайших станций метро в утренние часы. Сама «Василеостровская» с сегодняшнего дня и до начала осени будет закрываться на вход по утрам.

    Автобус № 6 до станции метро «Приморская» теперь будет ходить утром каждые 7 минут, сообщает 2 мая пресс-служба ведомства. Интервал в движении автобуса № 100 до «Приморской» сократится до 11 минут. На маршруте № 1, следующем до метро «Спортивная», интервал составит 13 минут.

    Напомним, что со 2 мая по 17 сентября станция метро «Василеостровская» будет работать с ограничениями. Там начался плановый ремонт двух эскалаторов. С 8:00 до 10:30 в будние дни вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:00 до 20:00 — ограничен. До «Спортивной» и «Приморской» ходят 13 наземных маршрутов: 11 автобусов (№№ 41, 42, 47, 100, 128, 151, 230, 1, 6, 249, 275) и 2 трамвая (№ 6 и № 40).

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