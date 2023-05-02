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    Ребёнок умер после грубого приёма на тренировке по самбо. Подозреваемый — бронзовый призёр Евроигр

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    Ребёнок умер после тренировки по самбо в спортивной школе азербайджанского города Сумгайыт. На видеозаписи с установленной в спортзале камеры видно, как тренер применяет против 7-летнего воспитанника грубый и опасный приём. Наставник — бронзовый призёр вторых Евроигр Мехман Халилов — задержан, пишет 2 мая Caliber.Az со ссылкой на прокуратуру города.

    На кадрах также видно, что мужчина пинает мальчика, таскает за волосы и пытается поставить на ноги, но тот всё время падает. По предварительной информации, ребенок получил травму шейных позвонков и скончался в больнице.

    По факту Сумгайытской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 126.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК АР.

    29-летний Мехман Халилов задержан в качестве подозреваемого, ведется следствие.

    Мехман Халилов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по самбо на II Европейских играх, прошедших в Минске в 2019 году. Он также демонстрировал высокие результаты на местных и международных соревнованиях.

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    АзербайджанСамбоРебенок погиб на тренировке
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