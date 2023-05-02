Ребёнок умер после грубого приёма на тренировке по самбо. Подозреваемый — бронзовый призёр Евроигр

Ребёнок умер после тренировки по самбо в спортивной школе азербайджанского города Сумгайыт. На видеозаписи с установленной в спортзале камеры видно, как тренер применяет против 7-летнего воспитанника грубый и опасный приём. Наставник — бронзовый призёр вторых Евроигр Мехман Халилов — задержан, пишет 2 мая Caliber.Az со ссылкой на прокуратуру города.



На кадрах также видно, что мужчина пинает мальчика, таскает за волосы и пытается поставить на ноги, но тот всё время падает. По предварительной информации, ребенок получил травму шейных позвонков и скончался в больнице.

