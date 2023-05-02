Развлечения на батутах для двоих детей в выходные в Петербурге закончились поездкой на скорой

Двух детей осмотрели врачи после падения на батутах на севере Петербурга.
Первый вызов поступил 30 апреля около двух ночи на Комендантский проспект, стало известно «Фонтанке» 2 мая. В квартире стало плохо шестилетнему мальчику после посещения парка «Дубки». Ребенок накануне около шести вечера скатился там с надувной горки-батута головой вниз. Врачи детской больницы
Семилетнюю пациентку привезли в детскую травму Выборгского района накануне около восьми вечера. Девочка, по предварительной информации, около половины пятого дня была в батутном центре на проспекте Энгельса и сломала там ногу.
В удовлетворительном состоянии ребенка отправили на амбулаторное лечение.