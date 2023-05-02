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    Развлечения на батутах для двоих детей в выходные в Петербурге закончились поездкой на скорой

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    Двух детей осмотрели врачи после падения на батутах на севере Петербурга.

    Первый вызов поступил 30 апреля около двух ночи на Комендантский проспект, стало известно «Фонтанке» 2 мая. В квартире стало плохо шестилетнему мальчику после посещения парка «Дубки». Ребенок накануне около шести вечера скатился там с надувной горки-батута головой вниз. Врачи детской больницы № 2 выявили у пациента травму головы. После оказания медпомощи его отпустили домой.

    Семилетнюю пациентку привезли в детскую травму Выборгского района накануне около восьми вечера. Девочка, по предварительной информации, около половины пятого дня была в батутном центре на проспекте Энгельса и сломала там ногу.

    В удовлетворительном состоянии ребенка отправили на амбулаторное лечение.

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