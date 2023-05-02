Водителя автобуса обвиняют в наезде на подростка на набережной Фонтанки. ДТП попало на видео

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение водителю автобуса, сбившего летом подростка. Дело направлено в Куйбышевский райсуд.
Пресс-служба ведомства 2 мая публикует кадры аварии. Видно, как автобус начинает медленно поворачивать и «подминает» велосипедиста на пешеходном переходе.
Прокуратура Санкт-Петербурга
Следствие полагает, что 11 июня 54-летний водитель автобуса, поворачивая на проезжую часть набережной Фонтанки в сторону улицы Белинского, наехал на подростка на велосипеде. Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Водителя — уроженца Владимирской области — обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).