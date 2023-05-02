    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, южн

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    Водителя автобуса обвиняют в наезде на подростка на набережной Фонтанки. ДТП попало на видео

    1005
    8 комментариев

    Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение водителю автобуса, сбившего летом подростка. Дело направлено в Куйбышевский райсуд.

    Пресс-служба ведомства 2 мая публикует кадры аварии. Видно, как автобус начинает медленно поворачивать и «подминает» велосипедиста на пешеходном переходе.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    Следствие полагает, что 11 июня 54-летний водитель автобуса, поворачивая на проезжую часть набережной Фонтанки в сторону улицы Белинского, наехал на подростка на велосипеде. Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Водителя — уроженца Владимирской области — обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусомДТП с ребенкомСбил ребенкаВелосипедист попал в ДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close