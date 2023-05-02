В Серове нашли тело пропавшего мужчины без головы. Идут поиски недостающей части

Тело 62-летнего жителя города Серова, пропавшего 10 дней назад, отыскали. Как сообщает Е1.RU, труп был обезглавлен. Куда делась голова, неизвестно. Ее поисками занимаются правоохранительные органы.
Портал уточняет, что накануне родственников вызывали на опознание. У пенсионера была особая примета — обширный ожог на одном боку, поэтому сомнений у близких нет. По словам брата погибшего, тело нашли в пятиэтажке недалеко от его дома. Врагов у мужчины не было. Несколько лет назад он вышел на пенсию, судя по соцсетям, вел активную жизнь.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Выборге подросток нашел три пакета с фрагментами тела неизвестного мужчины.