    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, южн

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    В Серове нашли тело пропавшего мужчины без головы. Идут поиски недостающей части

    2862
    7 комментариев

    Тело 62-летнего жителя города Серова, пропавшего 10 дней назад, отыскали. Как сообщает Е1.RU, труп был обезглавлен. Куда делась голова, неизвестно. Ее поисками занимаются правоохранительные органы.

    Портал уточняет, что накануне родственников вызывали на опознание. У пенсионера была особая примета — обширный ожог на одном боку, поэтому сомнений у близких нет. По словам брата погибшего, тело нашли в пятиэтажке недалеко от его дома. Врагов у мужчины не было. Несколько лет назад он вышел на пенсию, судя по соцсетям, вел активную жизнь.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Выборге подросток нашел три пакета с фрагментами тела неизвестного мужчины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Расчлененный трупРасчлененное телоРасчлененкаУбийствоКриминал
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close