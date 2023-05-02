В Петербурге от укусов собак пострадали пенсионер и ребёнок. Последнему пёс вцепился в губу

Жители Петербурга продолжают лечиться после укусов домашних питомцев, которых недобросовестные владельцы выгуливают без намордников. Накануне от зубов собак пострадали пенсионер и девочка. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.



В понедельник вечером в больницу Святого Георгия доставили 86-летнего мужчину. У пенсионера диагностировали укушенную рану правого предплечья. Пострадавший пояснил, что на него напала собака, с которой гулял хозяин в Карельском переулке. Владелец животного после инцидента ушел домой.

