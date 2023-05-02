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    В Петербурге от укусов собак пострадали пенсионер и ребёнок. Последнему пёс вцепился в губу

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    Жители Петербурга продолжают лечиться после укусов домашних питомцев, которых недобросовестные владельцы выгуливают без намордников. Накануне от зубов собак пострадали пенсионер и девочка. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.

    В понедельник вечером в больницу Святого Георгия доставили 86-летнего мужчину. У пенсионера диагностировали укушенную рану правого предплечья. Пострадавший пояснил, что на него напала собака, с которой гулял хозяин в Карельском переулке. Владелец животного после инцидента ушел домой.

    Двумя часами позднее в детскую больницу № 5 привели 7-летнюю девочку. Соседская собака прокусила ей губу. В удовлетворительном состоянии ребёнка отпустили лечиться домой.

    Утром 2 мая в Улан-Удэ, как сообщала «Фонтанка», алабай напал сразу на шестерых детей.

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