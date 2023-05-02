В Улан-Удэ алабай набросился на шестерых детей

Алабай напал на шестерых детей в Бурятии. Инцидент произошел в Улан-Удэ утром 2 мая , сообщает мэрия города в телеграм-канале.



Уточняется, что пастушья собака — бело-серого окраса, с ошейником. На детей она набросилась на улице Залесной в Октябрьском районе, после чего сбежала. Двое детей после осмотра врачей отправились делать прививки, у четверых порвана одежда.



На место происшествия прибыли сотрудники комитета городского хозяйства и администрации района. Сформировано восемь бригад для отлова, пса ищут с помощью квадрокоптера. Также разыскивается владелец животного.

