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    В Улан-Удэ алабай набросился на шестерых детей

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    Алабай напал на шестерых детей в Бурятии. Инцидент произошел в Улан-Удэ утром 2 мая, сообщает мэрия города в телеграм-канале.

    Уточняется, что пастушья собака — бело-серого окраса, с ошейником. На детей она набросилась на улице Залесной в Октябрьском районе, после чего сбежала. Двое детей после осмотра врачей отправились делать прививки, у четверых порвана одежда.

    На место происшествия прибыли сотрудники комитета городского хозяйства и администрации района. Сформировано восемь бригад для отлова, пса ищут с помощью квадрокоптера. Также разыскивается владелец животного.

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