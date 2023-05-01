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    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    В МЧС показали борьбу с огнём в ангаре на Приневской

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    Чрезвычайное ведомство опубликовало кадры с места пожара в Невском районе Петербурга, который час тушили по повышенному номеру сложности 1 мая.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание на Приневской улице локализовано в четыре часа после полудня. Более тридцати пожарных продолжают проливать строение.

    МЧС России по Санкт-Петербургу

    На данным момент сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

    Ангар загорелся незадолго до трёх часов дня. К приезду огнеборцев он горел по всей площади.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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    К тушению привлекли семь расчётов. В праздничный выходной им удалось проехать через запаркованный двор, но в будни, как рассказывают местные жители, даже одной спецмашине непросто добраться до места вызова.

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    В Роспотребнадзоре сообщили, что сотрудники управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» уже побывали в окрестностях Приневской улицы и отобрали пробы воздуха. Его проверят на содержание приоритетных загрязняющих веществ.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

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