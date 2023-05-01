В МЧС показали борьбу с огнём в ангаре на Приневской

Чрезвычайное ведомство опубликовало кадры с места пожара в Невском районе Петербурга, который час тушили по повышенному номеру сложности 1 мая.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание на Приневской улице локализовано в четыре часа после полудня. Более тридцати пожарных продолжают проливать строение.
МЧС России по Санкт-Петербургу
На данным момент сведения о пострадавших в ведомство не поступали.
Ангар загорелся незадолго до трёх часов дня. К приезду огнеборцев он горел по всей площади.
К тушению привлекли семь расчётов. В праздничный выходной им удалось проехать через запаркованный двор, но в будни, как рассказывают местные жители, даже одной спецмашине непросто добраться до места вызова.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сотрудники управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» уже побывали в окрестностях Приневской улицы и отобрали пробы воздуха. Его проверят на содержание приоритетных загрязняющих веществ.